某國立大學陳姓男教授遭女研究生指控「掀開上衣在胸部亂親」涉嫌強制性交未遂，刑事部分陳男獲不起訴確定後，對女研究生提告，她遭依加重誹謗罪判刑6月，可易科罰金確定，陳男還求償150萬元，台灣高等法院判決女研究生須賠償40萬元。可上訴。

陳男提告指稱，碩士在職專班指導的單親媽媽女研究生在2015年4月25日前往他住處聊天談心，隔年她竟提告指控他親吻她胸部、觸摸私處，並強行拉扯其衣褲而欲發生性行為未遂後，復無故阻擾其離去，但檢方已對他不起訴處分。

陳男說，女研究生向壹週刊爆料誣指他，「老師就整個人撲過來，又親又摟的又捏」「老師就把我的上衣掀開，一直在我的胸部亂親」，壹週刊將不實內容作成標題為「教授猥褻女學生 的報導，女研究生須賠償他精神慰撫金150萬元。

一審認定，女研究生接受壹週刊記者採訪，陳述言論是虛捏遭陳男強吻襲胸之過程，壹週刊因此將之登載造成陳的名譽因而受損，判她須賠償20萬元，上訴後，二審高院改判賠40萬元。