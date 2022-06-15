「老天是公平、選票會決定！」民進黨前市議員翁美春參加黨內初選，以些微差距失利！連日來她接獲支持者反應電話民調過程中，表態唯一支持翁美春結果就未再繼續問下去，強烈質疑遭到技巧性「被作手」，才未能獲得民進黨提名；支持者一再勸進，經連日思考決定以無黨籍參選到底。今起將在豐原、后里正式掛上近50面看板，奮戰到底。

翁美春表示，這3年多來服務選民仍馬不停蹄，且獲得基層選民的認同與支持；支持她參選到底的電話不計其數，她原本想「願賭服輸」，但有支持者反映民調的手法太粗糙，加上對手加分，方造成她以些微差距失利，經支持者不斷鼓勵及勸進，她尊重民意決定參選到底。

翁美春說，「我聲明，以無黨籍身份參選市議員」，並強調深知無法在派系爭鬥中脫身，唯有無黨才能海闊天空。

台中市議員第四選區包括后里、豐原區，除現任5人席，時代力量傅智恒，還有民進黨提名的新人廖芝晏及國民黨新人邱愛珊，前立委洪慈庸服務處專員陳若庭傳將披台灣基進黨戰袍參選；加上翁美春因不滿初選民調「被作手」，將脫黨參選等，年底恐呈現參選大爆炸，選情激烈萬分。

脫黨參選奮戰到底