大鑫資訊股份有限公司進口之富樂快篩，因日前被民眾發現無法正常使用，而被揭穿採購黑心商品混充的狀況，黃姓執行長准押禁見、朱姓負責人則以100萬元交保。媒體人黃揚明透露，他稍微搜尋一下這位朱姓負責人的背景，結果發現「又是一個傳奇」。

黃揚明昨（14）日在臉書透露，在這起事件爆發後，他稍微搜尋大鑫資訊朱姓負責人的背景，若不是同名同姓的話，這位朱姓負責人最早在2002年開設小吃店，2005年更在台北車站知名的「補習街」南陽街開設餐館，2007年歇業後，2008年正式成立資本額500萬的大鑫資訊。

黃揚明指出，大鑫資訊原本是經營電腦資訊器材，尤其是印表機耗材的生意，還接了許多政府標案，從2015年至去年為止，每年得標的政府標案在1千萬元以上，尤其2020年更達到2800萬元，包括國安局、新竹縣政府、交通部、中油等單位都是該公司客戶。

黃揚明表示，大鑫資訊在2020年4月被經濟部核准新增「醫療器材批發業」、「醫療器材零售業」2項經營項目後，嘗試對快篩案投標但幾乎都沒有得標；今年5月代理富樂快篩獲得食藥署EUA後，得標案件才開始暴增，在半個月內獲得10項政府機構的快篩標案，最大筆的就是高雄市政府採購的100萬劑，高達9500萬元的標案。

黃揚明說，朱姓負責人從餐飲業轉型資訊業再轉型醫材業，取得EUA後進口黑心快篩，檢調一定要查個水落石出，「若真的藉由黑心快篩謀財，真的天理難容，當初審查EUA的食藥署應也一併接受調查！」

事實上，藍綠陣營都有人站出來針對此案進行批評。民進黨立委劉世芳昨指，美國食品藥物管理局（FDA）早在今年3月初就公開示警有大陸假貨充斥；國民黨高市議員李雅靜也質疑，大鑫資訊從獲得食藥署核准專案輸台到在高市得標，前後只花了8天時間，質疑究竟是大鑫資訊未卜先知？或是這個採購標案為大鑫資訊量身打造？