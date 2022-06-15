英國知名男歌手哈利史泰爾斯（Harry Styles），以團體「1世代（One Direction）」成員身分出道後，就憑著帥氣外表與溫柔的嗓音受到大批粉絲的喜愛，即使單飛人氣依然居高不下。而近日前往蘇格蘭舉辦演唱會的他，唱到一半時坐在3樓的歌迷突然墜落，嚇壞現場所有人，驚悚畫面也跟著曝光，在網路上引起瘋傳。

根據外國媒體的綜合報導，哈利史泰爾斯本月11日於蘇格蘭舉辦巡迴演唱會，但就在他一邊演唱一邊前往延伸舞台的前方，準備與粉絲們近距離互動時，一名男子突然從3樓的觀眾看台上失足墜落，嚇壞現場所有人。有目擊者指出，該男子就掉在自己前一排的主看台上，而事發當時竟沒有任何一個保全上來幫忙，她只好趕緊衝去門口尋求協助。

根據警方的調查，該名男子年約20歲，從3樓看台墜落時周圍並沒有發現什麼可疑的狀況，看起來整起事件純屬失足意外。而受傷男子的母親事後接受媒體採訪時透露，兒子目前雖有腦震盪的現象，還在加護病房中觀察，但他除了臉部瘀青、流鼻血，以及肩膀痠痛外並沒有骨折，簡直就是奇蹟。

而當天就在現場觀賞表演的網友，也將這驚悚的一幕公布在網路上，引起大批網友瘋狂轉發，並斥責主辦單位沒做好防護措施，也沒有相對應的救援，在網路上掀起熱烈討論。