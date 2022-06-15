韓國時間14日晚間，罷工的大卡車司機工會已與當地政府就貨運費率達成協議，因此，為期8天的罷工行動得以先歡喜落幕。

在與韓國交通部產生共識後，韓國參加罷工大貨車駕駛，也將於15日回到原先的工作岡位服務。韓媒報導，即使日後燃料價格還會上漲，大卡車司機暫時又獲得當地政府的最低薪資保障。

韓國交通部表示，計劃向當地國會報告保障這些大貨車駕駛，已實施兩年半的運費政策成果，收回2022年底到期的落日條款並打算延長執行，以便國會可以後續。

這次除了大型貨櫃車、聯結車以及水泥車司機可望再享有基本工資保障，韓國政府也打算將此項社會福利政策，推行至其它貨車職業駕駛上。

根據韓國官方統計數據，從7日凌晨的這次大罷工事件開始到落幕，這8天的貨物運送以及物流方面損失不小，因為波及範圍很廣包括鋼鐵、汽車、石化甚至燒酒行業等，估計金損大概至少從1.6兆韓元起跳，約12.3億美元。