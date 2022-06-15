小編今天（15日）精選5件不可不知的國內外財經大事。從半導體產業基本面出發，匯豐證券表示，半導體庫存修正的癥結點不再是「會不會發生」，而是「何時發生」與「程度有多嚴重」，目前看來，整體半導體庫存偏高問題依然存在，下半年供需緊張程度放緩將是市場焦點。

其次，幾乎所有電子次族群月營收的年增表現都處在下降趨勢中，匯豐研判，這代表市場期待的投資拐點，可能還未到來。

【1】抄底還太早 外資看好蘋概股

台股受美國通膨數據突破天際、市場開始傳出聯準會（Fed）6月升息3碼預期的嚴重衝擊，連日重挫後「是否抄底」引發討論。匯豐證券疾呼，市場尚未完全反應評價與企業獲利下行空間壓力，轉折點還沒到，現在不是貿然進場好時機。

【2】Fed明升息3碼 市場預期升高

美國聯準會（Fed）周二召開例會，鑒於5月消費者物價指數（CPI）意外加速，目前包括高盛與摩根大通等多家華爾街投資銀行均預期Fed很可能在本周就會一舉調高利率3碼。

【3】矽晶圓報價上漲可期 法人點名三檔

矽晶圓廠公告5月營收，投顧法人指出，營收成績單符合預期，看好漲價效應延續至下半年，其中，環球晶（6488）受惠12吋晶圓供需吃緊，合晶（6182）處在8吋供需結構維持吃緊情況，台勝科（3532）Brownfield產能開出，預期產品報價都有上漲空間。

【4】俄鋼入侵越南 河靜鋼8月熱軋大降價

繼台灣之後，鋼鐵市場也傳出「俄勢力入侵越南市場」的現象。因俄羅斯熱軋對亞洲市場報價，近期走低至每公噸745美元的價位，加上市場需求不振，河靜鋼14日開出8月內銷盤價，全面調降熱軋和線材產品價格，每公噸大降70～100美元，降幅達到8％～11％左右，新報價回到3月時的低點，等待反彈契機

【5】上海復工產能 已回封控前水平

大陸為因應疫情採取的封城封控措施，4月以來重擊產業鏈供應鏈穩定，為此官方自4月中旬起推出企業復工復產白名單，以確保生產運作。大陸工信部官員14日指出，目前2.25萬家部省級白名單企業已全部復工，上海規模以上工業企業達產率超過70％。