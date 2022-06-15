台北一名周姓人夫因故住院休養，意外認識在同間醫院照顧父親的王姓女子，因而發展成不倫戀且發生性行為，直到周妻目擊兩人約會，全案才曝光。台北地院審結，判王女須賠周妻35萬元。可上訴。

判決書指出，周妻主張於2006年與丈夫結婚，育有2子，周男2017年11月間因故住院，意外結識前往該醫院照顧父親的王女，兩人墜入情網後，經常外出約會、擁抱、親吻與發生性關係，她於2019年察覺後曾打給王女對質，甚至於同年8月間目擊兩人在外約會，令她氣憤的是王女對於介入他人婚姻毫無悔意。

周妻控訴，丈夫曾簽下切結書，承諾與王女斷絕往來，但2020年5月間王女竟又再次打視訊給丈夫，言談相當露骨，已嚴重破壞她與丈夫的婚姻感情及家庭幸福美滿，侵害配偶權甚鉅，遂依法求償100萬元。

對此，王女辯稱，她在醫院照顧父親，才因緣際會認識同病房的周男，兩人僅是日常問候與閒聊，縱使對話有些情色，但僅是喝醉後的戲謔與玩笑，絕對沒有不正當的交往關係。

台北地院法官勘驗證據，發現王女與周男的對話紀錄中，周男曾說「我知道我有老婆還跟你談戀愛，是我對不起你」，王女回應「沒有人，能有家庭又要有情人，兩者不可能同時擁有」等，認定2人關係已超越朋友，不採信王女辯詞。

法官還發現，王女曾向周男表示「又大又粗的周哥哥」、「親你的弟弟喜歡嗎？」、「幫你下面吸吸舔舔就會好了」等語，推知兩人有發生性行為，否則不會出現此種對話，審酌雙方經濟能力等，判王女須賠周妻35萬元為適當。可上訴。