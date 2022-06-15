陸軍航特部於107年5月執行漢光演習，上兵秦良丰跳傘時因主副傘沒開，自130層樓高空墜落，復健4年後，良丰的爸爸感性在臉書發文：「該事件已過去4年，看到兒子日前挑戰翻身的影片，雙腳奮力抖動，他深感不捨，謝謝一路走來幫助他的人」。

秦爸爸曝光兒子努力翻身，雙腳抖動的影片，看哭全網。（圖／秦天人臉書）

良丰爸爸曝光兒子努力翻身雙腳顫抖的影片，看哭全網。（圖／秦天人臉書）

陸軍航特部上兵秦良丰於107年5月中旬執行漢光演習，由於跳傘時因主、副傘張開不完全，自130樓高空墜落重傷，經歷4年多的復健與努力，秦良丰的爸爸於13日收到其他弟兄傳來兒子努力翻身，雙腳不停地顫抖的影片，在臉書發文：「良丰，終於你又做到了一個很難完成的動作了，尤其看著你那抖動的腳，看著你奮力的要完成這翻身的動作，4年多了！你終於達成了這最艱難的第一步了」。

爸爸表示是兒子主動跟復健老師說要做翻身的動作，這段期間因為疫情關係，他和老婆為了配合防疫，無法進醫院陪伴，很高興兒子沒有放棄，又給了爸爸媽媽希望，也感謝一直良丰在身邊幫助的人。

文章曝光後，不少網友紛紛留言：「天下父母心~我看著也流淚了」、「看到他努力的復健，好感動.學長你們都辛苦了！大家也會為良丰加油的」、「雖是簡單的一個翻身動作，卻足足復健了近四年才艱辛的達成，勇者良丰，一路以來你令台灣人折服了」、「你可以的，加油，祝早日康復」。