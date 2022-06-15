國泰金(2882)旗下國泰證券發布6月投資氣象觀測站，全球在五窮六絕的投資氣氛中來到第二季尾聲，上半年有多方利空的干擾，如Fed快速升息、烏俄戰爭、疫情引發之經濟影響等，其中Fed升息循環恐慌影響最劇，投資市場紛紛賣壓湧現。即將進入下半年，全球股市仍持續動盪，各國市場皆緊盯Fed升息的腳步，但第三季投資價值浮現，投資人可關注循環型類股、公用事業等防禦型類股及原油、黃金等三大發展方向。

國泰證券觀察，全球金融市場可多加關注的為美國與中國，美股方面可趁部份產業逢低時，留意其潛在投資價值並適度布局，如科技類股；而中國市場也有變化，其可留意5年期貸款市場利率(LPR)下調15個基點所代表的「穩增長」效益，同時6月解封開放後，對於車市、房市、互聯網的振興經濟政策也將連帶影響全球股市發展。

國泰證券6月全球主要股市及商品觀察，因疫情逐漸趨緩，歐美等成熟國家市場需求回升、日本市場於後疫情期間外資大量匯入、中國解封後復工預期下半年景氣將好轉，以及美元貨幣持續走強等，對歐美、中日市場及美元抱持「正向」看法，而新興亞洲因受美元升值導致資金外流，則持較「中立」看法；反之，位於僵持不下的烏俄戰爭熱區的新興歐洲以「保守」看法看待。

全球即將迎來景氣緩步回升的第三季，國泰證券建議投資人可關注三大方向，一為循環型類股，如能源、非核心消費、工業，二為升息下較穩健的公用事業等防禦型類股，以及因過度賣壓而有機會反彈的產業，如科技、通訊服務等，預期有較佳的表現；此外，全球商品市場「原油」與「黃金」，其中被看好的「原油」，因具供需緊俏、地緣政治等利多因子支撐仍處高檔，而持保守看法的「黃金市場」則因美元相對強勢、央行處升息循環，短線不易取得適當價差，投資人需多加留意。