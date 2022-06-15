大雅警分局今天歡慶警察節，大雅警分局長、大雅警友辦事處主任張光男等，特頒發績優員警各項勤業務獎勵金及致贈每位同仁精美背包，感謝同仁辛勞執勤。（警方提供）

每年6月15日是一年一度的警察節！有鑒於近期疫情嚴峻，員警積極投入並協助各項防疫工作，工作內容繁重相當辛苦，大雅警分局長賈立民、大雅警友辦事處主任張光男等，今天特頒發績優員警各項勤業務獎勵金及致贈每位同仁精美背包，以慰勞同仁不間斷地犧牲付出與努力，並對所有員警在疫情期間努力維持治安、交通與協助防疫的辛勞表達敬意。

今天的警察節慶祝活動中，張光男表示，警察執勤不分平假日，尤其身為第一線的警察同仁，現在多肩負了抗疫相關工作，更背負染疫風險，員警免不了擔心傳染給家人而減少返鄉；近期又為梅雨季節，瞬間強降雨帶來的災害也必須投入警力執行交通疏導，但看到分局同仁仍能堅守崗位備感欣慰，希望同仁皆能平安健康！

慶祝活動尾聲，看著溫馨影片及收到警察節感謝禮物的同仁，直呼「分局好溫暖，很感動！」在疫情嚴峻時刻的警察節前夕，對於百忙當中送來的這些祝福，以及有著堅強後盾支持著，感到十分溫暖，會把這些關懷轉化為安定社會的力量，做好治安維護工作。

大雅分局長賈立民表示，感謝警友辦事處及巧而盛公司對同仁的愛護、支持與肯定，同仁的辛苦大家有目共睹，尤其這段期間，除了要執行轄區治安交通，還得面對疫情嚴峻的考驗，因此我們必須更堅定、勇敢守護這座城市。

賈立民強調，此次慰勉無形中給同仁注入一股強心針，大幅提升士氣，讓大家知道分局長一直與大家並肩作戰，大雅分局全體同仁定會竭力維護地方治交安，並照顧好自己及市民健康，持續地為民服務。