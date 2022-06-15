美債2年期和10年期殖利率昨晚再出現倒掛，而這是過去準確評估美國經濟衰退的預警信號之一。殖利率倒掛可能跟人們擔心FED本週加快升息有關。市場預計本次升息幅度3碼（75個基點），而非先前預估的2碼（50個基點），原因是上週公布的5月消費者物價指數（CPI）年攀升至8.6%，超出市場預期。

富蘭克林證券投顧表示，面臨高通膨、高波動和利率上揚環境，金融市場短期同步承壓，建議投資人保持冷靜並採取多元配置分散風險，面對長期看好標的遭逢非理性拋售時，可採逢震盪分批加碼和大額定期定額策略，靜待烏雲散去後的反彈行情，歷經利空淬煉後，預期有些資產仍有機會脫穎而出。

建議第三季採取「SMART策略」，包括「Strong強勢主流、Multi-Asset多元資產、Rate債券收息、Turnaround轉機題材」，看好基礎建設產業、公用事業產業及美國價值型股票型基金震盪後仍有表現空間，積極者可搭配操作天然資源產業，將通膨風險轉化為獲利契機。此外，隨著債券殖利率急速彈升後評價面改善，可留意波灣債和美國非投資等級債券型基金的布局機會。另一方面，在上海歷經嚴格封控解封後，中國經濟最壞情勢可能已過並將邁向復甦，政策面還有寬鬆空間，美國科技和生技股短線逆風猶存，但隨著下半年新產品問世、企業資本支出、實驗數據及併購活動回溫，蘊藏轉機題材，建議可採取分批加碼或定期定額策略累積部位。