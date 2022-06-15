每年的6月15日是很特別的一天，不論你對警察的印象如何，都該給這些24小時守護治安及交通的人民保母一點掌聲。鼓山分局長蔡鴻文感念警察同仁長期的辛勞，特地邀請分局裡的警察父女、母女及父子檔到場，贈送高級餐廳禮券也獻上祝福。同時奔走各單位，親自送上銀離子滅菌噴劑給鼓山分局每一位同仁，適度噴灑在手部及口罩上具有殺菌的效果，在疫情嚴峻期間做好自我防疫工作，畢竟警察本身必須有健康的身體狀況，才能帶給市民朋友最安全的治安防護保障。

鼓山分局共有8對警察父女、母女及父子檔，其中還有2對更是同在鼓山分局裡服務，並不會因同職場的親子關係而產生隔閡，反而對工作有更多的共識，進而經驗分享及傳承。分局長蔡鴻文特地準備「西堤牛排餐券」逐一向兩代傳承警職工作的同仁獻上祝福及感謝，有您們不計辛勞從事警察工作，是該找時間暫時放下手邊的工作，陪伴最親愛的家人，好好大快朵頤、犒賞一番。

鼓山派出所副所長呂宗敏，預計在今年6月底屆齡退休，女兒呂和柔在耳濡目染下也選擇從警。(鼓山分局提供)

鼓山分局長蔡鴻文感念警察同仁長期的辛勞，特地邀請分局裡的警察父女、母女及父子檔到場，贈送防護消毒噴劑也獻上祝福。(鼓山分局提供)

從警近40年的鼓山派出所副所長呂宗敏，預計在今年6月底屆齡退休，女兒呂和柔在耳濡目染下也選擇從警，104年考上一般警察特考班後，自106年初結訓後即在內惟派出所服務至今，曾經為抓毒販不顧傷勢大膽用槍，進而在支援警力到場後制伏歹徒，讓父親心疼不已。和柔表示，爸爸就像一座山，照顧家庭之餘也心繫著轄區的治安，退休後終於可以好好陪伴家人，還不忘俏皮的向老爸說：「永遠愛你呦！」。

鼓山分局長蔡鴻文感念警察同仁長期的辛勞，特地邀請分局裡的警察父女、母女及父子檔到場，贈送防護消毒噴劑也獻上祝福。(鼓山分局提供)

鼓山分局長蔡鴻文感念警察同仁長期的辛勞，特地邀請分局裡的警察父女、母女及父子檔到場，贈送防護消毒噴劑也獻上祝福。(鼓山分局提供)

另外，任職在楠梓分局的警務員林志昌表示，因緣際會下與鼓山分局人事室薛主任曾一同在交通大隊服務，沒想到兒子林宗煥也在內惟派出所任職，大家真是有緣，而且彼此有志一同也鼓勵自己的小孩加入警察的大家庭。

鼓山分局長蔡鴻文表示，即將竣工的分局大樓是報載唯一有「靠山」的分局，而警察的靠山就是家人。警察工作繁雜，把自己的健康和家庭照顧好，工作自然得心應手，無後顧之憂！另也藉由這個特別的日子，除了表達祝福外，更感謝同仁們在工作崗位上的努力與付出，敬祝每一位辛勞的警察英雄「身體健康、家庭幸福」及「警察節快樂」。