根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）今天完成的最新民調，美國總統拜登民意支持度跌至39%，是連3週下滑，接近他就任總統以來最低點。

這項為期2天的全國民調發現，56%美國人不贊同拜登的表現。

拜登民意支持度自去年8月迄今一直低於50%，成為他所屬民主黨可能在11月8日期中選舉丟失國會兩院至少一院多數席次的徵兆。

拜登今年最棘手的問題無疑是通貨膨脹居高不下，俄羅斯入侵烏克蘭導致燃料價格上揚，且COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行導致的全球供應鏈問題也還沒有解決。

拜登支持度下滑主要是受黨內人士不滿所致。支持拜登表現的民主黨人本週有74%，低於去年8月的85%左右；支持拜登表現的共和黨人僅11%，與去年8月大致相同。

拜登整體支持度還未達前總統川普2017年12月創下的33%低點。拜登迄今最低民意支持度是5月底的36%。

路透社/易普索在全美以英文進行線上調查，有1005名成人作答，包括443名民主黨人和364名共和黨人，民調誤差為4個百分點。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110615