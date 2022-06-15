本周可是有不少遊戲陸續公開發表，像CAPCOM昨（14日）的發表會中帶來了多項驚喜，當中最矚目的當然不能少了像《魔物獵人崛起：破曉》、《惡靈古堡8：村莊》等全新DLC追加內容以外，更祭出全新製作的《惡靈古堡4 重製版》等。另外還有如全新的《快打旋風6》、《EXOPRIMAL》，以及最快即將於在6月24日發售的《Capcom Fighting Collection》，將包含首次移植家機的《Warzard》、《Hyper Street Fighter II》及《Vampire》5部等共10款經典街機遊戲，讓玩家也能在家於線上體機街機對戰樂趣，將於PS4、Switch、XBOX及Steam上上架，還有《Capcom Arcade 2nd Stadium》也將於7月22日再度登場，當中包含了《Muscle Bomber》等32款經典街機作品，同時也提供玩家能單獨購買各款遊戲。

而目前Switch獨占的《魔物獵人 崛起》，就即將於6月30日推出全新DLC《魔物獵人崛起：破曉》追加內容，不僅帶玩家重回《魔物獵人2》初登場的原野「密林」，更有荒廢的海岸遺跡供玩家進內探索，更追加了新環境生物等新元素，如棘龍、黑蝕龍、大名蟹、熾妃蜘蛛等新魔物全新登場，還有新的高速更換與鐵蟲絲招式，現已公開體驗版供玩家率先探索「密林」原野及討伐新魔物電龍，也可嘗試新系統與招式，體驗版更沒有限遊玩次數，還能與鄰近主機及線上與其他玩家遊玩，不過玩家也要注意，需要先完成集會所指定任務以及進行更新才能遊玩追加的內容，而8月更將推出首波免費大型更新，帶來月迅龍及新原野「塔之秘境」等內容，未來也將定期發布數次免費更新。

另外就是《惡靈古堡8：村莊》的全新DLC追加內容，將推出「溫特斯擴充包」，當中除了包含全新的傭兵模式「追加命令」，玩家能在遊戲中爽快地打倒不斷出現的敵人，同時還推出新關卡，更能以經典角色克里斯，還有《村莊》中廣為人知的角色海森伯格及蒂米特雷斯庫夫人參戰，同步帶來全新第三人稱視覺模式，讓玩家能在另一視覺重新體驗遊戲以外。最矚目的莫過於遊戲的延伸內容「蘿絲之影」，講述在《村莊》主線故事結束後發生的故事，原主角伊森的女兒在16年後，為了捨棄與生俱來的力量而進入了「菌主的意識世界」展開冒險戰鬥，遊戲也將以第三人稱視覺遊玩，同步更將帶來可供多人連線遊玩的《惡靈古堡：逆轉》，可單買或於購買《惡靈古堡8：村莊》時免費獲贈，另推出Gold Edition將包含原主線遊戲與DLC套裝，均預計於10月28日上市，CAPCOM也透露正準備開發PlayStation VR2相關內容。

同場還加映推出《惡靈古堡4 重製版》，此次重制不僅保留原作特色，更讓畫面跳級提升，還加入了現代元素為玩家帶來新鮮感，故事回到了最初的拉昆市，原主角里昂也再度出場，同時也重新設計了敵人加納德的造型，以第三人稱、里昂背後視角進行遊戲，因畫面精緻度提升，因此黑暗部份更能隱藏敵人以增加刺激感，而此次將推出PS5、Xbox及電腦版本，預計將於2023年3月24日發售。另還有《惡靈古堡7：生化危機》、《惡靈古堡2 重製版》與《惡靈古堡3 重製版》亦將於最新次世代主機PS5及Xbox Series X、S上再度登場，支援4K解像度、高幀率和光線追蹤技術，以及3D Audio，讓玩家能更投入遊戲世界，即日起已可在PS5、Xbox系列上購買，而PS4及Xbox One版遊戲玩家也可分別利用數位升級與智慧分發將遊戲免費升級，電腦版玩家也將可下載更新檔案。