準備踏入2022年的第三季，又是各遊戲大廠發布新消息的時候，光本周就有眾多全新遊戲發表，在Xbox & Bethesda Games Showcase遊戲發表會上公布了多款首發日同步登陸Game Pass的全新遊戲，更請來知名遊戲製作人小島秀夫，在節目上公布將推出共同開發新作品，還有首公開全新系列作《暗黑破壞神IV》的內容。

Xbox Game Studios旗下INTERIOR/NIGHT打造的互動式劇情遊戲《As Dusk Falls》，將於7月19日首發當日同步登陸Game Pass。（Xbox提供）

此次Xbox & Bethesda Games Showcase遊戲發表會中，就一口氣公布了未來一年讓玩家可期待的30款遊戲，除了首公開聯合發表的Bethesda旗下多家工作室新作，包括25年來首個全新宇宙觀的動作角色扮演遊戲《星空》、由獲獎團隊Arkane Austin打造的合作FPS遊戲《Redfall》等將於2023年登陸Game Pass以外，更有本家遊戲如《極限競速》 及《我的世界》系列等全新作品。

由《仁王》系列團隊Team NINJA開發的全新遊戲《臥龍：失落王朝》，預計將於2023年登陸Xbox及Windows PC。（翻攝臺灣光榮特庫摩YouTube官方頻道）

連經典的《女神異聞錄》第3到5代，以及KOEI TECMO GAMES、由《仁王》系列團隊Team NINJA開發的全新遊戲《臥龍：失落王朝》，也宣布將於發行當日登陸Game Pass，後者上周也緊接正式公布遊戲內容，將以黑暗奇幻的東漢戰亂末年為故事背景，玩家將以中華武術結合劍戟動作在遊戲中戰鬥，以目前公開的畫面來說，甚有魂系遊戲的味道，也意味著此次獨家在Xbox及Windows PC上登場，將有機會吸引不少別家家機的玩家加Xbox的大家族。

全新《暗黑破壞神IV》將實踐主機及 PC 跨平台連線遊玩及開放跨平台存取遊戲進度，預計將於2023年在PC、Xbox及PS5登場。（Xbox提供）

另外當然少不了暴雪的經典遊戲的全新《暗黑破壞神IV》系列作，也在上周公開遊戲全新內容，不僅採開放式世界架構，更支援跨平台連線遊玩及開放跨平台存取遊戲進度，還帶來了包括全新的死靈法師共5款職業，以帶來不同的遊戲體驗，而暴雪亦表示，此次並不會如《暗黑破壞神：永生不朽》一樣採無底洞般的課金機制，而是一款買斷機制的遊戲，預計將於2023年在PC、Xbox及PS5登場。