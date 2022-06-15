演出《杜拉拉升職記》、《奮鬥》、《前任攻略》等作品而走紅的男星鄭愷，近年又因成為超夯陸綜《奔跑吧兄弟》班底而爆紅，帥氣爽朗外型圈粉無數，讓鄭愷工作行程滿檔，日前剛宣布迎來二寶誕生，不料卻爆出合約糾紛，持有公司股份也因官司慘遭凍結，金額高達900萬元（約4000萬元台幣）。

據陸媒報導，「上海獵豹文化傳媒」，該公司的法定代表人雖然不是鄭愷，但從相關資料可以看到，鄭愷手中握有90%的股權，是該公司實際的掌權人。該公司成立於2016年，以鄭愷在節目《奔跑吧》中的外號「獵豹」命名，資料顯示今年6月開始凍結股權，凍結到2025年，長達3年之久，影響金額約達900萬元人民幣股權（約4000萬元台幣）。

當事人鄭愷並未出面解釋，網路上也無遭凍結的具體原因報導，但外界推測被凍結股權的根本原因是鄭愷和「上海獵豹文化傳媒」挨告，官司內容是借款合約糾紛，該案件於22日將在上海法院開庭。值得關注的是這不是該公司第一次有官司糾紛，2021年時鄭愷就爆出公司積欠投資款3300萬人民幣（約1.4億元台幣），當時的經紀糾紛源於雙方合作影視項目《也平凡》，男星鄭愷是該劇的主要演員，這筆款項被定質為「影視項目退出投資款」，影視公司光線傳媒控告鄭愷欠款3300萬元（約1.4億元台幣），法院判決下來後鄭愷公司仍然未繳清款項，因此再度上訴要求凍結公司名下帳戶內4139萬元（約1.8億元台幣），若是存款不足就要查封或扣押其他財產，雖然最後以雙方協調結案，不過對公司信譽仍造成影響。