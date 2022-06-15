新冠肺炎疫情逐步下降，新北市已專責病房從30％降為25％，新北市長侯友宜表示，因應疫情變化，專責病房要再降到20％，讓80％服務更多需要的病患。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市目前專責病床1954床，收治住院911人，佔床率46.6％；另外集中檢疫中心也已啟動檢討，目前仍有1368房、2177床；另外新北居家照護累計康復與服務民眾已經達54萬7328人。

侯友宜表示，針對新冠變異株目前還要一段時間觀察，影響在後面，目前整體雖在緩降，仍要全力以赴把防疫做好，最重要孩子跟長者疫苗接種，按中央規定持續施打。

侯友宜說，新北檢討調整37處社區篩檢站，另外集中檢疫中心也因為住房率逐一退場，但要保有一定量能，尤其後端醫療專責病房也要下降到20％。

侯友宜說，新北市居家照護一直做得非常不錯，累計康復近50萬人，更是醫療量能能保住的關鍵，當初新北率全國之先辦理，中央也高度肯定，帶動全國加入，證明當時決定是對，而居隔轉型、快篩陽等於確診也同樣也被中央跟進，只是速度不夠快。