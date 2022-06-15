國內疫情爆發兩個多月，已有專家提出呼籲，應正視BA.4、BA.5變異株接下來對台灣的危害。醫師黃軒分享，根據美國研究，想要大量減災，一項直接有效的方法，就是「大量快篩」，搭配非藥物介入措施，疫情可獲得顯著控制。

「大量快篩、大量減災」，胸腔暨重症科醫師黃軒指出，美國厄巴納大學自兩年前的秋天開始，針對學校附近的新冠大流行地區進行一項研究，他們大量、長期投以快篩，發現陽性率明顯下降。

研究人員發現，快篩計劃啟動後，陽性率從2.86%一口氣降至0.25%，只花了不到一個月時間；3個月後，快篩次數破百萬，陽性率已降至0.16%。

另外，校園雖實施戴口罩+保持社交距離政策，當地的R0值始終超過1，但只要一周快篩2次，R0值居然降至0.35；搭配手機app追蹤、暴露風險提示等公衛措施，R0值分別是0.25、0.19。

「如果可以天天篩，更好」，研究人員認為，快篩可抓出早期感染者，減少出門傳播機率。黃軒強調，除了快篩，NPI（非藥物介入措施）也要並行不悖，才能把效果發揮到最大。