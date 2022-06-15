投資人觀望聯準會即將發布的政策決議，周二美股主要指數漲跌互見，標普500指數再度收低，未能從前一交易日被打入熊市的暴跌中反彈，道瓊指數連跌第5天，但科技股湧入低接買盤，那斯達克指數和費城半導體指數終場收高。聯準會即將發布重大政策聲明，屆時將揭曉該央行的政策路徑有多激進。

分析師此前大多預期聯準會將在周三會議結束時宣布升息50個基點，但上周五公布的5月消費者物價指數（CPI）超乎預期，有關升息75個基點亦為政策選項之一的看法持續升高。此外，《華爾街日報》周一的報導以及摩根大通、高盛等數家大行發布的預測皆認為聯準會可能在本周會議升息75個基點，亦強化了市場的預期。

根據芝商所的數據，交易員目前預計升息75個基點的可能性超過90%，遠高於一周前的3.9%。如果聯準會確實在本周會後升息75基點，這將是今年來第三度升息，亦創下1994年11月以來最大幅度的一次升息。

在聯準會將進一步升息的預期籠罩下，美國公債市場亦遭到拋售，長短期債息同步飆升。2年期和10年期債息曲線曾再度短暫倒掛，使美國經濟將陷入衰退的擔憂升高。

★主要指數

道瓊指數跌151.91點或0.5%，為30,364.83點。

標普500指數跌14.15點或0.38%，為3,735.48點。

那斯達克指數漲19.12點或0.18%，為10,828.35點。

費城半導體指數漲16.9點或0.63%，收在2,689.9點。

★消息

與道瓊指數一樣，標普500指數亦連續第5個交易日下跌，創下自1月初以來持續最長的跌勢。根據一般定義，周一的下挫已使標普500指數從近期記錄高點下跌超過20%，確定打入熊市。

美國民主黨參議院財務委員會主席Ron Wyden周二提議向油價大漲而獲利豐厚的美國石油企業課徵21%的附加稅和25%的庫藏股稅，但目前白宮內部尚未對此達成共識。

白宮新任新聞秘書Karine Jean-Pierre周二表示，拜登總統傾向取消部分川普時期對中國進口商品加徵的關稅，但內部討論仍在進行中。

美國勞工部公布，5月生產者物價指數（PPI）月增0.8%，雖高於4月的月增0.4%，但符合市場預期。5月PPI年漲10.8%，略低於4月與市場預估的年漲10.9%，但仍為連續第6個月超出10%。排除波動較劇烈的食品與能源價格後，5月核心PPI月增0.5%，略低於市場預估的月增0.6%，但高於4月的月增0.2%。此外，5月核心PPI年漲8.3%，低於4月與市場預估的年漲8.6%。上周五公布的5月消費者物價指數（CPI）年增8.6%，創下逾40年來最大的年通膨率。

美國能源部宣布再出售4500萬桶戰略儲油以抑制高漲的油價，交付時間為8月16日至9月30日。

周二紐約期油收跌2美元或1.65%，為每桶118.93美元，盤中一度站上3個月新高123.66美元。倫敦布蘭特期油收跌1.1美元或0.9%，為每桶121.17美元，盤中一度升至125.16美元，創下3月來新高。

高盛、摩根大通等多家大行預前聯準會將在6月和7月會議各升息 75基點，9月將再升50基點，並警告市場持續震盪一段時間。亦有分析師警告利率上揚可能會在2023年中導致經濟陷入衰退。

投資人預期聯準會將採取更激進的緊縮政策，周二美國10年公債殖利率升至3.4980%，創下11年新高，盤中一度漲破3.5%大關，觸及3.501%。2年期債息躍升至3.4560%，創下2007年11月來新高。

美國各交易所成交量總計為124.9億股，高於過去20日均量（120.1億股）。