★分析

AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，儘管再跌、儘管有更多負面壓力，但今天其實是觀望的一天，今天的生產者物價指數（PPI）解決了有關漲價和通膨程度的所有問題，現在最大的問題將是聯準會本周會採取多激進的行動，不是僅提出預測、而是他們會有多麼當機立斷，並真正試著採取一些措施緩解經濟衰退的擔憂。

National Securities首席市場策略師Art Hogan表示，這是市場不得不採取觀望態度的日子之一，當然主要指數似乎也表現如此。我們真的就是卡在中間，在重大宣布出爐之前，這樣的來回震盪並不罕見。

避險基金管理公司Pershing Square創始人兼執行長Bill Ackman表示，聯準會「讓通膨失控了」，因此股票和信貸市場對聯準會已經失去信心。如果聯準會在明天和7月採取激進的行動升息75個基點，並承諾會積極調升利率直到通膨得到控制，那麼市場就會恢復信心。

高盛在周二出具的報告中指出，升息75個基點更符合聯準會之前所提出將「迅速」把利率提高至中性水準的願望，為抑制通膨有必要採取限制性政策立場。

★類股

標普500指數11大類股僅科技股和能源股收高，分別漲0.62%和 0.07%。公用事業類股跌2.58%，跌幅最大；其次為必需消費類股跌1.29%。

★重磅股

重量級科技股漲跌互見，蘋果漲0.67%，微軟漲0.92%，亞馬遜跌1.31%，Alphabet漲0.30%，特斯拉漲2.39%，Meta跌0.32%，網飛跌1.27%。

道瓊指數最活躍的前五檔個股分別為蘋果、英特爾、微軟、可口可樂和思科。波音漲5.44%，為漲幅最大的成分股。寶僑跌3.12%，跌幅最大。

主要晶片股方面，高通漲1.24%，輝達漲1.21%，表現最佳。英特爾漲0.42%，恩智浦漲0.37%，德州儀器漲0.36%，應用材料漲0.31%，超微持平，美光跌0.24%。

★焦點股

泳池用品通路商Pool Corp下挫5.27%，收在349.44美元。此前投銀Jefferies將該公司股票目標價從485美元下修為400美元。

聯邦快遞（FedEx Corp）飆漲14.41%，收在229.95美元，創下 1986年以來最大單日漲幅。該公司將季度股利提高逾50%。

甲骨文（Oracle Corp）漲10.41%，收在70.72美元。受惠於該公司的雲端產品需求強勁，甲骨文上季（截至5月底）營收年增5%，為118億美元，達到公司內部預測之成長3%～5%的最高值。經匯率調整後上季營收年增10%，超出內部預測之成長6%～8%目標，並為2011年以來首度實現有機增長。經調整後，甲骨文上季每股盈餘為1.54美元，優於公司預估的介於1.40～1.44美元。

Continental Resources Inc飆漲15.07%，收在74.22美元。該在頁岩油生產商收到其創始人Harold Hamm的全現金收購要約，對該公司的估值為254.1億美元。

★台股ADR

台積電ADR漲1.92%，收87.19美元，換算台股價格為518.05元。

聯電ADR漲1.48%，收8.23美元，換算台股價格為48.9元。

日月光ADR漲3.37%，收6.74美元，換算台股價格為100.12元。

中華電信ADR跌0.36%，收41.99美元，換算台股價格為124.74元。