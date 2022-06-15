【旅遊經 編輯部報導】

劍湖山世界最凶猛的異特龍竟然「上演」脫逃計，趁休園期間逃走了，經探子回報異特龍出現在神秘的貨車上，究竟是人為？還是一切出之巧合？貨車到底打算帶著異特龍去哪裡呢?園方劍湖山世界表示，日前引進一隻兇猛的「異特龍」，經過訓獸師的訓練，預計暑假才要在劍湖山世界跟遊客見面，沒想到恐龍竟因訓練太無聊，就逃出劍湖山世界，放風去。

恐龍竟然從劍湖山逃走了

今(2022)年劍湖山世界推出新場域-「VR Dino飛越恐龍谷」，恐龍谷裡飼養了暴龍、三角龍、偷蛋龍、棘背龍等，原預計今年暑假才要推出的「異特龍」，因等不及暑假的到來，就先跑到南投紫南宮求發財金，祈求民眾「攏」賺大錢，掙脫鐵籠的恐龍，「活生生」就在你眼前，引起民眾對恐龍的好奇心。園方表示，「異特龍」是侏儸紀最凶猛的恐龍之一，如果在紫南宮沒有捕捉到「異特龍」的蹤影，可到劍湖山世界尋找！

集合瘋恐龍囉！每天12：40和15：40在劍湖山世界「VR Dino飛越恐龍谷」將有活跳跳的恐龍出没

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