好萊塢男星強尼戴普(Johnny Depp)日前打贏前妻安柏赫德(Amber Heard)誹謗官司，二人歷時1個多月猛烈攻守，其中勝訴最大功臣便是強尼戴普的律師團隊，尤其是「聖光女律師」卡蜜兒(Camille Vasquez)能力和外型亮眼，甚至一度和強尼戴普傳出緋聞，近日她受訪時正面回應此事。

強尼戴普和安柏赫德互控誹謗官司，強尼戴普得賠200萬美元暫時落幕，安柏赫德則判賠1035億美元(約新台幣3.5億)，不僅所需耗費金額甚鉅，甚至開庭時被卡蜜兒強攻到說不出話來，被扒出未將承諾700萬美元離婚和解金捐出，嚴厲指控安柏赫德完全是謊話連篇，使得她螢光幕前的形象盡數崩壞。

這其中，強尼戴普、卡蜜兒在庭上親密互動亦成焦點，曾有粉絲向她提問互生情愫可能，聽聞後她立刻堅決否認，卡蜜兒朋友也說強尼戴普案，會成為卡蜜兒律師生涯上的代表作，她絕對不可能拿工作來開玩笑，更何況卡蜜兒早有1位英國房地產男友，後來官司落幕後，卡蜜兒也藉此正式晉升律師合夥人。

卡蜜兒和強尼戴普庭上交頭接耳。(圖/路透)

卡蜜兒受訪美國拉丁裔頻道「Univision」，她透露和強尼戴普庭上激動相擁，僅是親密友誼的展現，「畢竟他才剛度過難關嘛，需要一個擁抱支持」並說「我是拉丁裔喜歡擁抱人」；至於親吻一說，卡蜜兒承認和強尼戴普有私下聯繫，今夏歐洲度假就受邀強尼戴普、傑夫貝克演唱會，但她也笑著否認「沒有親親啦」。