昨天在NBA總冠軍賽場上勇士以104：94擊退塞爾提克，取得3：2聽牌優勢，接著他們將前往波士頓，而G5除威金斯(Andrew Wiggins)有好表現，克雷湯普生(Klay Thompson)也找回手感，「正牌」的他似乎歸位了。最近勇士主場發生一件趣事，一名樣貌、打扮神似湯普生的網紅竟通過安檢進場練球長達10分鐘，無奈最後還是被發現。

FULL FAKE KLAY VIDEO OUT NOW!! https://t.co/Eu08HyvYG5 — Daws (@BigDawsTv) June 14, 2022

湯普生在前幾場比賽表現普通，不少人開玩笑說他是否被神似他的網紅「@BigDawsTv」冒充上場，而沒想到這名網紅還真的代替他做了點事，於昨天賽前與跟拍人員闖進勇士主場練球，最搞笑的是他還通過了幾道安檢程序，安檢人員甚至跟他說早安，然後就這樣輕鬆走進閘門，連自己都覺得驚訝。

接著他順利進到勇士主場內，用藍色帽T蓋住頭，似乎沒人發現有異狀，他就順其自然的開始投球，時間還維持了10分鐘之久，或許他在練球時準心還不差，未讓在場的人有所懷疑，但這齣鬧劇最後還是落幕，在他準備出場時，保全上前詢問是否有球員入場相關證件，並將其帶出場館，還給予「終身禁賽」的懲處。

Remember "Fake Klay Thompson"?



He was able to enter the Chase Center without any credentials because security thought he was indeed Klay 👀😂



He was banned from the Chase Center pic.twitter.com/xj1wXUykbr — 365Scores (@365Scores) June 14, 2022

後來這名網紅十分不滿，認為自己通過5層安檢，直言現場保全沒禁止他入場，而自己還買了票準備看總冠軍賽。有球迷也在Youtube影片下留言表示場館人員確實有所疏忽，認為給他終生禁令似乎太過嚴苛，更懷疑他後面還有跟拍人員，卻沒被阻止，還有人開玩笑說若湯普生本尊以後進場時，可能會面臨非常嚴格的檢查程序。