入境居家檢疫「3＋4」今起上路，所有入境旅客應持有表定航班時間前2日PCR陰性報告，入境後只要完成3天居檢，即可進行4天自主防疫，第4天若想返家，須向自主防疫所在地的縣市政府提出申請，且滿足一人一戶情況下，才能移地檢疫，《中時新聞網》整理7大QA，讓民眾一次看懂相關規範。

入境居家檢疫「3＋4」今起上路。（圖／指揮中心提供）

指揮中心公布「3＋4」自主防疫期間規範。（圖／指揮中心提供）

一、入境居檢「3＋4」什麼時候開始實施？誰適用？

今（15）日零時起實施，所有入境旅客應持有表定航班時間前2日PCR陰性報告，入境日第0天，須於機場或港口配合深喉唾液PCR採檢，後續進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫，所有入境旅客皆適用。至於每日入境人數總量有管制，初期以每周2.5萬人次為原則。

二、檢疫期間可以返家嗎？

莊人祥表示，檢疫處所以同一地點為原則，前3天需在防疫旅館，後4天若想返家，須獲得自主防疫所在地的縣市政府同意，且符合一人一戶才能移地檢疫，經民政單位抽查或被人檢舉違規混居，將會依法開罰。另外，填寫入境檢疫系統時，如後4天要更換地點，應是向民政單位提出申請，才會在入境檢疫通知書上註記。

三、一定要搭乘防疫計程車嗎？

入境檢疫者除搭乘防疫車隊外，也開放親友或機關團體車輛接送，但須參照防疫車隊的防疫規範，落實防疫措施。

四、同日入境的家人、同住者可以一起住嗎？

同日入境的家人、同住者檢疫期間可於一人一戶的自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿配合房型同住1室，以不超過2人同住為原則。

五、4天自主防疫期間須注意哪些事項？

指揮中心說，若有外出需求，須有2日內家用快篩陰性檢驗結果，外出全程佩戴口罩，避免出入人潮擁擠場所或接觸不特定對象，並保持社交距離，有飲食需求可暫時免佩戴口罩。如有非急迫性需求的醫療或檢查也要延後。

六、自主防疫期間可以上班或上課嗎？

商務履約得上班、參訪、演講、開會，但仍應全程戴口罩及保持社交距離；若是學生、漁工、移工則不得到校上課、工作，以免增加群聚感染風險，非必要不得外出。

七、「3＋4」哪天需要進行快篩？

入境時國際港埠現場工作人員會提供2歲以上旅客2劑快篩，3天居家檢疫期間，身體出現症狀時，需快篩自我檢測，後4天自主防疫必要外出前，須有2日內快篩檢測陰性結果。