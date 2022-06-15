紅遍全球的南韓天團防彈少年團（BTS）昨晚宣布將暫時停止團體活動，成員們將專注在個人活動上，引起娛樂圈與粉絲圈的震撼，今（15日）防彈少年團所屬公司Hybe娛樂（前身為Big HIt娛樂）股價也暴跌超過26%。

防彈少年團才剛在6月初推出新專輯《Proof》但成員們卻在昨天公開的「真防彈聚餐」影片中吐露，近年在團體活動中遇到瓶頸，之後將暫時停止團體活動，將心力集中在各自的專輯上，間接宣布防彈少年團單飛不解散。

儘管7名成員在影片中承諾一定會回到粉絲身邊，希望大家能支持他們的決定，但此事仍引發熱烈討論，今所屬公司的股價更因此重挫，開盤即跳水暴跌12%以上，隨後跌幅持續擴大至超過26%，暫報142,000韓元。

事實上，防彈少年團2013年出道後在全球大紅，所屬公司也跟著水漲船高，並於2020年10月在南韓上市，防彈少年團成員也持有該公司的股票，如今宣布暫時停止團體活動也讓公司股價暴跌。