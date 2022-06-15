【全程影音】高雄市長選定了？ 張亞中最新回應

國民黨到底會提名誰參選高雄市長，備受關注。近期除了孫文學校總校長張亞中、智庫執行長柯志恩討論度高，在地人選包括國民黨中央委員孫健萍、前韓市府民政局長曹桓榮也都各自備戰。張亞中昨(14日)說，不會主動宣布參選，但國民黨如果願意徵召他，那麼絕不畏戰。此話一出，引發網友討論，有高雄人就認為「我支持張校長來高雄市長，只要是有能力，會做事的人」。

張亞中說，高雄市就像民進黨的心臟，國民黨可以用來牽制民進黨的地區，甚至能影響綠營全台選情，只要這場選戰在高雄打得很精彩，會是國民黨成本最低，效率卻最高的一場選戰。但他也直言，但黨中央到目前為止都沒有跟他至今都沒有聯繫。

對此，網友在相關影片底下討論，有近百則留言，不少人認為「好人就該出來為民服務」、「我認為張亞忠是非常好的人選」、「我高雄人支持張亞中」、「既有意願，何用顧慮太多，讓高雄人民吊半空中有何意義啊」。但也有人認為黨主席朱立倫的理念跟張亞中不一樣。