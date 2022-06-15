今天是警察節，怎料花蓮一名25歲的從警約3個月的林姓警員，因不明原因清晨於派出所旁的車棚空地，持配槍自戕，經初步檢傷，右後腦有貫穿傷口，經送醫搶救不治。由於林男平時與所內同仁相處融洽，甚至昨晚才和大家一起吃宵夜聊天，如今傳出噩耗，也讓同儕悲痛不已。

在花蓮分局軒轅派出所擔任巡邏勤務的林姓警員，今清晨3時57分在分局機車棚旁空地，持配槍自戕，由於晚間傳出「蹦」的巨大聲響，所內警員嚇得趕緊出外查看，才發現林已倒臥血泊中，趕緊將人送往醫院救治，經初步檢傷右後腦有貫穿傷口，不過仍然回天乏術，於清晨5時宣告不治。

花蓮分局表示，目前已通知林員家屬並會協助處理後事，由於事發現場與宿舍未發現遺書或其他資訊，並將手機交給縣警局鑑識科解鎖，正釐清事發原因，同時亦會報請檢方相驗。

警專36期畢業的林員，畢業2年後，跟38期一起考過特考，今年1月分發至花蓮分局豐川派出所進行實務訓練，並於今年3月22日到軒轅派處所服務，並住在該分局4樓宿舍。

據員警透露，林員在軒轅派出所服務約3個月期間，平常雖少話不主動與人攀談，但個性乖巧「古意」，生活作息也正常，很受學長姐疼愛，昨晚還和大家一起開心吃宵夜，有說有笑，沒有想到一晚過去竟已天人永隔，相當難過。

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