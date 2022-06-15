男星汪建民於2019年傳出因玩百家樂、職棒簽賭等欠下2000萬債務，為躲債失聯，甚至淡出了演藝圈，近日被週刊直擊神情憔悴上安養中心探望失智母親。

汪建民一度被自稱債主的網友po網尋文，表示他欠債沒還卻失聯，因此上網求助，又爆他跟7旬阿嬤粉絲借了幾百萬沒還，被告上法院，如今睽違3年汪建民終於說明債務問題，根據《鏡週刊》報導，澄清沒玩職棒簽賭，欠錢並非都是因為賭博，而是他缺錢習慣10萬、20萬跟親友借，之後無力償還才找上錢莊，也因此才在澎恰恰宣告背負巨債時，牽線並幫借錢，如今約欠債1500萬左右。

而在演藝圈，為欠債神隱的藝人不只汪建民，最知名的莫過「秀場天王」豬哥亮，當年他沉迷賭大家樂、六合彩，輸贏動輒上億，最終大輸欠下龐大債務，最終於1993年跑路，中途雖曾復出短暫時間，但至1999年豬哥亮再度從演藝圈神隱，這回一消失就是10年。

豬哥亮直到被媒體拍到在屏東潮州吃黑輪，才在演藝圈一眾朋友幫助下復出，努力工作還債，媒體曾細數他的債務，高達6億，此後豬哥亮積極工作賺錢，甚至於2014年證實自己罹患大腸癌二期，但他擔心接受治療副作用強烈，最終選擇以工作為重，直到2年後病況惡化才開刀，但仍難挽回性命，於隔年5月癌逝，過世時，6億債務還剩3億沒還清。

「星馬王子」李茂山染上賭博惡習加上投資不利，因此欠下數千萬債務，只好帶著家人走避海外，至今行蹤不明。(中時資料照片)

「星馬王子」李茂山身為知名歌手兼主持人，以金曲〈無言的結局〉紅遍海內外，無論出唱片還是主持節目，發展得風生水起，但他也因染上賭博惡習，一欠就是數千萬債務，加上投資餐廳失利，多年來在演藝圈賺得的財富一夕全空，連房貸都難以繳納，最終李茂山帶著家人走避海外，就此神隱，期間有傳李茂山於馬來西亞、新加坡甚至上海當台作秀，但事實上行蹤始終成謎，據悉他是擔心自己被媒體曝光後，債主會找上門，到現在都沒人知道李茂山究竟人在哪裡。