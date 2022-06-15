近日大陸多省份重啟之前因疫情而暫緩的2022年度公務員招考筆試，加上當前正值大學生畢業季，今年不少地區發布政策，明確大力開發政策性職缺，擴大公務員、事業單位等職位面向大學畢業生的招錄規模。

根據中新網報導，今年2月，全大陸20多個省份發佈2022年度公務員招錄公告，大多數地區將考試時間定在3月下旬舉行，但進入3月，全國疫情多點散發，各地紛紛將筆試延後。

但伴隨近期多地疫情防控趨於好轉，連日來包含安徽、河南、甘肅、浙江、福建、河北、貴州等地紛紛重啟公務員招錄的筆試工作，多省份將筆試時間定於7月9日至10日舉行。

此外，在近期各地發佈的促進大學畢業生就業的措施中，不少地區也都推出支持大學生到基層就業的鼓勵政策。例如河南今年的招錄中，有2163個計畫補充到基層鄉鎮，對脫貧縣的鄉鎮採取適當降低學歷要求、不限制專業條件、調整報考年齡、面向當地戶籍等措施降低進入門檻。

甚至河南的招錄中，98％的職位不要求基層工作經歷，取消各種不合理限制條件，為高校應屆畢業生提供更多報考機會，助力推動就業。

而浙江今年的公務員招錄也首次推出31名招錄計畫，探索定向山區26縣事業編制人員招錄當地鄉鎮公務員，著力解決偏遠地區基層機關招人難、留人難問題。