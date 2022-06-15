美國FDA批准首支治療成人嚴重圓禿（alopecia areata）的口服藥「愛滅炎」（Olumiant）。

美國食品暨藥物管理局（FDA）13日批准首支治療成人嚴重圓禿（alopecia areata）的口服藥「愛滅炎」（Olumiant），實驗顯示，將近4成的受試者在服用36周後，頭皮毛髮長回8成。

綜合美國維吉尼亞州地方電視台WVEC等外媒報導，美國FDA 13日宣布批准禮來公司（Eli Lilly）製造的「巴瑞替尼」（baricitinib）口服藥用來治療嚴重圓禿，這是FDA批准能用來「系統性」治療嚴重圓禿的首支口服藥物，也就是能治療全身、而非僅特定部位的脫髮現象。

嚴重圓禿的患者頭上會有一塊一塊的落髮現象，全美約有超過30萬患者受害，全球約有數百萬人受圓禿所苦。

FDA指出，通常又簡稱為脫髮的「圓禿」是一種自身免疫疾病，人體自行攻擊毛囊，導致毛髮一團一團脫落。圓禿不只導致毛髮從頭皮脫落，也有患者是眉毛脫落。

研究團隊針對愛滅炎進行2組隨機、雙盲實驗，受試者皆為頭皮至少有50%脫髮且超過6個月的患者，不同組別的受試者每天分別服用2毫克及4毫克劑量的愛滅炎。

結果顯示，在服用藥物36周後，將近40%服用4毫克藥物的受試者頭髮長回8成。

愛滅炎常見副作用包括上呼吸道感染、頭痛、痤瘡，高膽固醇等。

由耶魯大學教授金恩（Brett King）博士率領的團隊5月在《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）發表研究成果，英國雪菲爾大學（University of Sheffield）及曼徹斯特大學（The University of Manchester）2學者也刊登社論，指出研究成果標誌著「重要里程碑」。

文章來源：FDA Approves First Systemic Treatment for Alopecia Areata
文章來源：Drug to treat severe alopecia approved by FDA after 'milestone' results

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