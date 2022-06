美國FDA批准首支治療成人嚴重圓禿(alopecia areata)的口服藥「愛滅炎」(Olumiant)。

美國食品暨藥物管理局(FDA)13日批准首支治療成人嚴重圓禿(alopecia areata)的口服藥「愛滅炎」(Olumiant),實驗顯示,將近4成的受試者在服用36周後,頭皮毛髮長回8成。

綜合美國維吉尼亞州地方電視台WVEC等外媒報導,美國FDA 13日宣布批准禮來公司(Eli Lilly)製造的「巴瑞替尼」(baricitinib)口服藥用來治療嚴重圓禿,這是FDA批准能用來「系統性」治療嚴重圓禿的首支口服藥物,也就是能治療全身、而非僅特定部位的脫髮現象。

嚴重圓禿的患者頭上會有一塊一塊的落髮現象,全美約有超過30萬患者受害,全球約有數百萬人受圓禿所苦。

FDA指出,通常又簡稱為脫髮的「圓禿」是一種自身免疫疾病,人體自行攻擊毛囊,導致毛髮一團一團脫落。圓禿不只導致毛髮從頭皮脫落,也有患者是眉毛脫落。

研究團隊針對愛滅炎進行2組隨機、雙盲實驗,受試者皆為頭皮至少有50%脫髮且超過6個月的患者,不同組別的受試者每天分別服用2毫克及4毫克劑量的愛滅炎。

結果顯示,在服用藥物36周後,將近40%服用4毫克藥物的受試者頭髮長回8成。

愛滅炎常見副作用包括上呼吸道感染、頭痛、痤瘡,高膽固醇等。

由耶魯大學教授金恩(Brett King)博士率領的團隊5月在《新英格蘭醫學期刊》(New England Journal of Medicine)發表研究成果,英國雪菲爾大學(University of Sheffield)及曼徹斯特大學(The University of Manchester)2學者也刊登社論,指出研究成果標誌著「重要里程碑」。