南韓30歲性感女歌手宣美（SUNMI），出道多年憑著甜美臉蛋、火辣身材加上隨和不做作的性格受到大批粉絲的喜愛，3月份再推出全新英文單曲《Oh Sorry Ya》的她，也因為輕快又復古的旋律再度受到眾人矚目。而私底下經常透過社群媒體與粉絲互動的宣美，近日曬出一系列火辣泳裝照，勻稱又性感的身材曲線令網友們再度暴動。

宣美近期雖依然工作忙碌，仍趁著空檔與攝影師弟弟前往飯店度假、曬太陽並拍攝美照。而宣美在昨（14）日所公開的照片中，只見她穿著一件白色的連身泳裝，貼身的設計將她曼妙的身材曲線完美呈現，腿部高衩的剪裁也讓她原本就纖細的美腿顯得更加細長。其中一張，宣美躺在沙灘椅上，由下往上的邪惡拍攝視角，更使畫面的一半都是宣美的長腿，令粉絲看到後忍不住大讚「滿版都是腿」、「果然是腿精」、「姐姐太美了」、「姊姊真是不露什麼都性感」、「我的天，美慘了」、「歐摸歐摸我喜歡」、「怎麼有人美成這樣」吸引超過27萬人按讚。

事實上，宣美雖一直給人活潑、大方與性感的形象，但不久前她卻因從美國度假結束返回韓國機場時，不知道現場有大批媒體正在守候女團TWICE，加上當時與經紀人溝通有誤，因此素顏、完全沒打扮的她一看到媒體便倉皇逃跑，甚至傳出她「因穿著贊助服飾才會展現不同的模樣」而造成爭議。但隨後宣美也立即跳出來澄清，才順利化解危機。