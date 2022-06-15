北約內部鬧不停!上月希臘在美國會要求不要將F-16賣給土耳其，使兩國本就不好的關係繼續交惡，近日兩國又因愛琴海島嶼爭議開起爭端，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，土耳其質疑希臘隊愛琴海島嶼主權的立場是「荒謬的」這使兩國之間的任何談判都變得困難。

最近愛琴海島嶼緊張局勢再次爆發，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）9日曾警告希臘，愛琴海島嶼不能「武裝」，他更引述1920年代擊敗希臘的戰果表示，「土耳其不會放棄自己在愛琴海的權利，在島嶼非軍事化問題上，它也會毫不猶豫地利用國際條約賦予它的權利。」

米佐塔基斯直批土耳其的言論「荒謬」，因為他們對希臘在愛琴海島嶼上的主權提出質疑，他更表示:「我們不能就荒謬進行任何討論」。

土耳其與希臘都是北約（NATO）盟國，但兩國在海洋邊界、經濟領域、領空、民族和賽普勒斯（Cyprus）等問題上都有爭端。土耳其主張，愛琴海群島是依照1923年的洛桑條約和1947年的巴黎條約給予希臘的，但條件是不能在島上進行武裝。

上月米佐塔基斯曾在美國會試圖阻止其賣F-16給土耳其，引來艾爾多安痛罵「永遠不會面」，對此希臘總理表示，兩國需要見面與討論，需要就解決兩國分歧的框架達成共識。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則敦促兩國，不要發表任何讓局勢升級的言論或行為，他表示，在俄烏戰爭期間，北約盟國站在一起更為重要。

2021年，兩國雙邊會談在中斷5年後再次重啟，但會談進展不大；上週，艾爾多安再次停止了雙邊會談。