年底縣市首長選舉將至，藍營「民調天王」新北市市長侯友宜的動向，引發政壇關注。曾任新北市政府副發言人，被視為「侯家軍」的國民黨新北市議員參選人侯湘儀表示，以她對侯性格的了解，無論外界如何變化、民進黨派出誰來挑戰，都不會影響侯的腳步，侯必然以市政為優先，要等到很後面才會轉為競選模式，甚至時間點可能押在投票前「最後一個月」。

戴湘儀14日接受香港媒體《中評社》訪問表示，雖然新北市的「小雞」們都希望，能獲得侯友宜更多的加持，但目前大家只能單打獨鬥，因為侯做好市政工作對他們就是最好的加分。

傳出民進黨可能派英系立委羅致政參選新北市長，戴湘儀直言，以她對侯友宜個性的了解，並不會看民進黨要派誰出來選新北市長，就影響他考量投入選舉的時間；目前侯仍以市政為優先，她認為侯應會把時間押在很後面才會真正投入選戰，請假轉成選舉模式，時間點甚至可能在投票前最後一個月。

戴湘儀指出，侯友宜的風格與藍營過去的政治巨星不同，侯屬於比較務實、說真話、努力做事的類型，群眾魅力、口才、媒體效應也許不吃香，但卻走出一條屬於自己的路。目前也有很多新北市以外的議員參選人，都希望能和侯拍照同掛看板，可見侯有著足以外溢其他縣市的能量。