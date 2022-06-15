民進黨籍水上鄉長參選人林緗亭。（翻攝自林緗亭臉書）

國民黨徵召現任詹琬蓁參選嘉義縣第一選區議員。（翻攝自詹琬蓁臉書）

國民黨嘉義縣黨部昨天召開提名資格審查委員會，討論五合一選舉第二階段徵召作業，徵召水上鄉民眾服務社理事長陳德榮捲土重來參選水上鄉長、縣議員第一選區徵召現任議員詹琬蓁，呈報中央審核，水上也是國民黨目前唯一有徵召參選人的鄉鎮，成首個藍綠對決的鄉鎮。

縣黨部主委翁重鈞立委表示，陳德榮曾任水上鄉鄉民代表，2018年代表國民黨競選水上鄉長時，以1169票之差飲恨，讓支持的鄉親扼腕不已，但他持續經營基層，結合選區議員在地服務，鄉親也都鼓勵他再度出馬，為水上鄉服務。

翁重鈞說，詹琬蓁原本在地方鼓勵下，評估是否競選鹿草鄉鄉長，以回應鄉親長期的支持與期待，但詹琬蓁議員在議會的表現，讓選民看到她不論是監督質詢振聾發聵、預算審查嚴格把關，處處都已是得心應手，她本身也希望再競選議員連任，至於鄉政的推動，她願意支持有相同理念的人競選鄉長，扭轉目前鹿草鄉人口持續嚴重流失老化等現況。