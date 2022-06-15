瀛海中學黃晏琪(中)錄取國立陽明醫學系、上海復旦大學臨床醫學八年制及上海中醫藥大學中西醫臨床醫學五年制，獲頒7萬元獎學金。(瀛海中學提供／曹婷婷台南傳真)

瀛海中學黃晏琪(中)錄取國立陽明醫學系、上海復旦大學臨床醫學八年制及上海中醫藥大學中西醫臨床醫學五年制。右為校長張添唐。(瀛海中學提供／曹婷婷台南傳真)

大學申請入學及第八類醫學系繁星推薦放榜，瀛海中學黃晏琪同時錄取國立陽明交大醫學系、上海復旦大學臨床醫學八年制及上海中醫藥大學中西醫臨床醫學五年制，經考量經濟等多方因素，她決定就讀國立陽明交大醫學系。

升學表現優異的黃晏琪也獲董事會頒發7萬元獎學金。黃晏琪的媽媽是護理師，她從小耳濡目染，立志走醫學的路。她說，升學前做了很多研究，著眼於上海復旦大學的智慧醫療研發很吸引人，所以申請，如願獲得錄取，相當開心，但考量經濟和家庭等因素，且父親長期在北部工作，因此決定北上讀陽明交大醫學系。

校長張添唐表示，黃晏琪從瀛海國中部直升高中，不只學業成績優異，在校內表現也十分活躍，曾任校慶表演節目主持人，在學校「藝術轉角」表演歌唱，也多次榮獲國英語演說、朗讀比賽第1名，參加衛福部徵文比賽拿回全國第1佳績，也曾參加教育部國教署英文單字大賽南區一等獎、外交小尖兵比賽。

此外，她以「心心相印--淺談3D心臟列印」為主題，參加全國中學生小論文比賽，榮獲優等獎，還是學校女子3000公尺個人賽第1名、女子800公尺接力亞軍，允文允武，被同學形容「什麼都難不倒她」。

尤其，她也透過行動，展現對國際議題的關心，曾與同學號召參加Amnesty International連署，呼籲緬甸政府保障羅興亞人的人權。她說，讀醫學除了希望將來為社會服務，未來進大學後，也打算與同學一起經營YouTube公益頻道，號召更多人共同關注社會議題。