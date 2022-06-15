暑假快到，為預防學子在長假中接觸毒品，台中警方目前積極反毒宣導；台中市警察局刑事警察大隊偵八隊表示，去年底追查品一件販毒案，發現黃姓犯嫌販賣的毒品咖啡包外包裝印製知名漫畫「航海王」的草帽海賊圖樣，以吸引年輕人購買；特別提醒家長留意家中青少年學子若持有印刷或奇異圖樣的包裝品，小心避免被引誘吸毒。

台中市刑大偵八隊副隊長李富凱指出，警方蒐獲情資，黃姓男子以通訊軟體推播販售毒品咖啡包牟利，11月在台中市中清路某知名KTV附近查獲黃嫌，當場起獲查扣10餘包印有知名漫畫「航海王」圖樣的毒品咖啡包，經初步檢測含呈現第二毒品安非他命與第三毒品愷他命陽性反應；另查扣販毒不法所得17餘萬元。

李富凱說，在查緝過程中，毒品咖啡包外包裝竟是採用知名漫畫的名稱，包裝上還印有精美的漫畫的骷顱頭圖案，「莫非是提醒施用此物，就會變成骷髏頭？」 格外諷刺；全案經警詢後移由台中地方檢察署偵辦，全案偵結以《毒品危害防制條例》第4條罪嫌起訴在案。

警方指出，預防暑假年輕人聚眾「搖頭趴」再現，目前投入查緝各類毒品，包括時下最流行毒品咖啡包等新興毒品；查緝毒品為警方當前重點工作，呼籲民眾切勿以身試法，若發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

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