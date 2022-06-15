「麥動金門」影片中的春日即景。（金管處提供）

「麥動金門」影片中的古寧頭南山、北山聚落鳥瞰。（金管處提供）

金黃色小麥田舖滿金門大地，風光無限美好! （金管處提供）

金門國家公園費時2年拍攝的「麥動金門」影片將於6／29上午11時在金門國家公園臉書粉絲頁舉辦線上發表會，只要按讚、分享及標註朋友就有機會抽獎獲得精美禮品。（金管處提供）

防疫期間宅在家，一樣可以欣賞金門明媚的風光。金門國家公園費時2年拍攝的「麥動金門」影片將於6／29上午11時在金門國家公園臉書粉絲頁舉辦線上發表會，只要按讚、分享及標註朋友就有機會抽獎獲得精美禮品。

金管處說明，該處委託〈實陸比玖影像工作室〉楊湘文導演執作的「麥動金門」影片，歷時2年拍攝，全片片長約15分鐘，以年輕的民宿女孩接待不同的旅人為主題，結合金門各景點、在地產業、美食等地方特色資源，展現金門限定的獨特亮點及活力，希望透過不同旅人的視角，讓更多人認識金門，感受金門全新的魅力。

金管處表示，因為疫情關係改為線上發表，期待透過網路無國界的行銷，將金門之美傳播到世界各地，讓金門走向世界，也讓世界看到金門。

6／29上午11時在金門國家公園臉書發表後，未來「麥動金門」影片將於中山林遊客中心及youtube播放。自7／1起前往中山林遊客中心向解說人員說出通關密語：「我要看麥動金門影片」，完成觀看後即可獲得太陽鳥烘焙精品手沖耳掛咖啡1包，限量500包，送完為止。