群光(2385)將於16日除息，配發6.1元，配息創歷年新高，以今天盤中股價85.1元計，股息殖利率達7.2%。欲參加除息的投資人，今天為最後一個交易日，預計在7月15日發放股利。

群光2021年合併營收達1075.6億元，年成長13%，創下歷史新高去年12月合併營收99.9億元，年增20%，寫下同期新高，帶動去年第四季合併營收297.9億元，季增9%、年增17%。群光今年5月自結合併營收為98.63億元，月增22%，年增17%，為歷史同期新高，累計今年1到5月自結合併營收為467.69億元，年增13%，上海與昆山地區4月封城，現在觀察到訂單並未消失，並遞延至未來數月，目前中國廠區運作均正常，泰國廠區則為未來重點擴產地區，將持續深化全球供應鏈布局，提供更多元產地的製造服務，替客戶降低風險。

群光在110年度共投入34.81億元之研發費用,用於開發新產品、研發自動化生產設備、改善製程。由於整體環境變化快速、競爭狀況激烈，公司研發實力將是維持競爭力主要因素之一。

此外，群光也設立「群光研發新秀獎學金」，由各頂尖的大專院校引進優秀人才外；並響應政府推動的產學合一政策，於台北科技大學成立群光-北科研發中心，參與教育部推動的五專產業核心技能培育計畫，並與各大專院校及職訓局合作產學訓，來培育及延攬更多的研發人才，打造台灣產學升級的典範，藉此掌握產業發展趨勢；並持續開發鍵盤、電源供應器、影像應用等新產品，創造新的客群及更多藍海市場的商機。

群光認為，全球進入後疫情時期的經濟復甦可望持續至2022年，但鑒於低收入發展中國家疫情升溫,先進經濟體的供應鏈持續瓶頸、庫存囤積進一步推升通膨，恐影響全球經濟脫離疫情陰霾的速度，預估2022年先進國家的經濟成長預估為4.8%(其中美國成長率約5.2%、歐元區約 4.2%)，亞洲的中國大陸為5.6%，鄰近的日本約為3.2%，但新冠肺炎疫苗分配不均，低收入國家無法取得足夠的疫苗，恐影響全球整體經濟發展，因此預測2022年全球經濟成長約為4.1%。