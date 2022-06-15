在美激進升息的持續擔憂下，歐股周二逆轉了早盤的上漲，並延長到第六個交易日的下跌。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌5.20點或1.26%，為407.32點。指數在周一更是大跌2.4%。

健康照護股、工業股領跌；銀行股則轉為上漲。

市場現在將注意力轉向周三的美聯準會政策決議，許多人預計聯準會將大幅加息75個基點。

瑞銀全球財富管理投資長Mark Haefele說，由聯準會引發的衰退風險已經加大，未來六個月出現衰退的可能性增加。而從歷史上看來，在通膨超過3%的時期，價值型股票表現會贏過大盤，因此瑞銀看好能源股和英國股市，它們的價值型股票權重都很高。

歐股自一月創下歷史新高以來，至今已下跌17%。投資人正在努力應對高通膨、金融狀況的緊縮，以及中國封鎖帶來的放緩。

AJ Bell投資主管Russ Mould說，如果人們擔憂全球的衰退，歐洲經濟引擎德國的極度依賴出口，將成為潛在的問題。另外一直被人嘮叨提起的是，歐洲銀行系統仍不夠健康，也將潛在地影響到成長。

由於對停滯性通膨和消費者支出能力下降的擔憂，非必要消費的股票，例如英國雜貨零售商Ocado和五金零售商翠豐集團(Kingfisher)分別下跌10.8%和4.4%。零售股也下跌1.8%。

在供應緊縮擔憂下，油氣股升0.8%。

法國IT諮詢公司源訊(Atos)跌23.4%，報14.4歐元；該公司公布分拆業務計畫，並將出售部分資產，執行長Rodolphe Belmer在周二股東會也宣布去職。

荷蘭油漆塗料製造商Akzo Nobel跌4.2%，報70.74歐元；該公司警告，由於中國的封鎖和歐洲對裝飾性塗料需求疲弱，將衝擊公司營業利益。