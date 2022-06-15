中信金(2891)旗下中信證近年在資本市場成績亮眼，今年成功主辦可轉換公司債風青一、嘉基一、維田一、萬旭二等四檔掛牌。

萬旭(6134)發行有擔保可轉換公司債「萬旭二」，由中國信託商業銀行擔保，中信證券主辦競價拍賣，合格投標總數量5920張，超額認購倍數3.61倍，開標結果亮眼，14日以承銷價116.23元掛牌，創下今年五月有擔保可轉換公司債掛牌最高價，後勢看漲。

此次中信證券承銷「萬旭二」可轉債競拍，市場反應熱烈，得標均價超越同時期競拍的八貫一（債券代號13421），突顯中信證券堅強承銷實力。

萬旭由萬泰科（6190）與日本朝日通信股份有限公司（ASAHI）合資，產品包括極細同軸線及電子線精密加工，憑藉優秀的線材防水、高頻傳輸、大電流等加工技術，創造高附加價值，深耕車載應用線材多年，近期獲得德國高級電動車廠認證，一舉取得七年的訂單，隨電動車及自駕車陸續推出新車款，車用營收貢獻也將隨之增加。除車用線材，萬旭亦布局遠距及智慧醫療，精密加工高頻傳輸技術，提供包括超音波探頭線材模組、拋棄式內視鏡用線等利基型產品，獲歐洲醫材大廠PHILIPS（飛利浦）認證為超音波探頭線材長期供應商。