美國總統助理兼白宮新聞發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在當地時間14日表示，白宮正在討論可能削減對中國商品徵收的一些「不負責任」的關稅，這些關稅提高了美國家庭和企業的成本。尚皮耶指出，白宮內部討論仍在繼續，但她沒有詳細說明拜登對於削減關稅的想法。但專家認為該舉措可能有助於美國政府應對通貨膨脹的壓力。

根據大陸財聯社引述尚皮耶說，拜登政府早就指出，川普時代的一些關稅是不負責任的，沒有促進美國的國家安全，反而導致美國消費者和企業的成本更高。

而稍早美國Axios網站報導指出，有知情人士爆料，拜登上周在與內閣主要成員會面時表示，他傾向於從川普時期對中國輸美產品加徵關稅的清單中移除一些產品。據知情人士透露，拜登是在當地時間7日與主要內閣成員的一次會面上表露出這一想法的，相關的正式公告預計最早將於本月發布。

據Axios獲得的消息，拜登傾向於命令美國貿易代表辦公室啟動一個正式的「排除程序」，以確定一些消費品（如自行車）是否應該被免除「301關稅」，但不太可能涉及鋼鐵、鋁等大型工業產品。

上周美國財政部長葉倫也表示，拜登政府正積極考慮「重新設定」對中國進口商品的關稅，但警告稱，削減關稅並非緩解高通膨的靈丹妙藥。

另外看到美國勞工部上週公布數據顯示，5月消費者價格指數（CPI）年增率8.6％來到40年來的最高點，且燃料價格上漲和俄烏衝突造成的供應鏈受阻已推動價格在近幾個月攀升。