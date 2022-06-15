馬來西亞人氣網紅沛妤（Pei Yu）擁有甜美臉蛋與超兇猛的魔鬼身材，因經常在社群媒體上分享養眼辣照，使她在網路上的人氣不斷攀升，IG就吸引超過103萬人追蹤。而近日她再度更新近況，曬出與好友一同前往保齡球館玩樂時的照片及影片，但網友一看到她的穿著卻又忍不住歪樓。

沛妤前幾日於個人IG上先是曬出一段在保齡球館，準備上場打球的影片，而影片中只見她穿著一件藍紫色的性感BRATOP與同色系超短熱褲，而細肩帶BRATOP胸口深V、僅用一條線支撐的設計，使她一個彎腰雄偉好身材立即呼之欲出，令網友看了大噴鼻血，吸引超過2萬人觀看。

過2天後，昨（14）日沛妤又加碼送上當天打保齡球時的側拍辣照，超兇猛的上圍曲線同樣讓網友看了直呼「哇！好久沒看到保齡球了」、「到底該看哪個球」、「太性感了」、「真好看的穿搭」、「你的事業線好長」、「保齡球都被比下去」、「穿這樣,叫人如何打球？」、「好大的球，我說保齡球」。

而IG版面近期做了許多調整，其中一項便是釘選照片放在最上排的貼文，讓人一入網頁便能立即看到，沛妤也不落人後的搶先嘗試，前3則貼文便曬出她在2021年時所拍攝的辣照，以及5月份剛開設的火辣短片，令粉絲看了直呼「受不了」。