外交部非政府組織國際事務會公使回部辦事楊文昇，2018年擔任駐奈及利亞駐館長時，提供駐館雇用的當地女清潔工費用，與她在職務宿舍「脫光光洗澡」後嘿咻，懲戒法院斥責他言行失檢、逾越分際，有害我國政府之國際形象，判決休職1年。可上訴。

楊文昇在2018年任職館長期間，僱用奈國當地的女子擔任館長職務宿舍清潔工，負責宴會端菜與職務宿舍之清潔工作，她在同年9月26日白天向楊男請求協助母病醫療費，並稱願意do anything。

楊利用女清潔工需錢孔急，於當日傍晚運動畢擬在館長職務宿舍沖澡時，開口問她是否願共浴？她即主動脫光衣服與楊共浴，浴後並同床共枕發生性交行為，而為有對價之性交易，隔天楊男給錢資助她母親醫療費。

懲戒法院認為，楊男身為駐外代表，竟與所屬雇員在職務宿舍發生性交易行為，言行失檢、逾越分際，有害我國政府之國際形象，考量他坦稱與女子「共同洗澡、同床有逾越常規」、「不夠謹慎，略損名譽」等語，稍見悔悟，判決休職1年。可上訴。