頭份市兩派青少年衝突投擲汽油彈縱火燒對手機車

苗栗縣頭份市15日凌晨發生兩派小屁孩衝突縱火燒車報復，警方逮捕2男1女移送法辦。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

住在苗栗縣頭份市的2派青、少年，3天前在竹南頭份運動公園聚會時，因細故口角互嗆輸贏，兩方約定14日深夜在頭份市中央路會面談判，雙方一見面再度互嗆，還演出街頭飛車追逐戲碼，其中1方丟擲汽油彈朝對方3部機車縱火後逃逸，鄭姓被害人報案後，警方循線逮捕其中黃姓等2男1女嫌犯，正追緝其它5名在逃嫌犯。

因細故發生口角糾紛的兩派青、少年，部分成員係剛從國中畢業，部分則是高中職在校、中輟生，因疫情關係上課時間不固定，三兩成群到處遊玩，經常相約到竹南頭份運動公園聚會瞎混。3天前，其中兩派青少年在公園相遇，雙方因細故一言不合互嗆，最後不歡而散。

兩派青少年事後不甘心，繼續透過網路臉書、手機社群互嗆，並約定14日深夜，在頭份市中央路見面談判，雙方並約定好各派8人到場，到了約定時間，其中1方分騎3部機車抵達，另1方中有5人共乘1部汽車抵達，雙方一見面再度互嗆，並演出街頭追逐畫面。

其中，騎機車的鄭某1方不敵，把機車騎入中央路545巷、八德路1路178巷口停放躲避，對手開車四處搜尋，結果車子駛進巷子發現3部機車後，由汽車後座朝3部機車投擲一枚事先準備好的汽油彈，當場爆炸起火，3部機車當下陷入火海，並波及停放旁邊的一部黃色小轎車。

縱火1方犯案後隨即逃逸，被害鄭姓車主等人趕緊報案，附近居民聽見爆炸起火聲響，紛紛出外探視，被突如其來的縱火聲響火光嚇得無法安睡。

苗栗縣消防局頭份消防分隊到場撲滅火勢，頭份警分局員警根據鄭某等人供述，並即調閱現場路口監視器影像，鎖定涉嫌縱火1方8嫌車輛號碼，先循線找到其中黃姓、陳姓等2名少年以及蔡姓女子，警方詢後先依公共危險、毀損等罪嫌移送苗栗地檢署及少年法庭，並繼續追查其它5嫌。

苗栗縣頭份市15日凌晨發生兩派小屁孩衝突縱火燒車報復。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市15日凌晨發生兩派小屁孩衝突縱火燒車報復，消防隊員趕往撲搣火勢。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）