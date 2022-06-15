因隔夜美債遭到數10年以來最嚴重的賣壓，在美日雙方利差愈來愈大之下，15日，日圓兌美元匯率再度貶至24年新低。

日圓與美元匯價，自1998年以來首次又貶破135.19價位，亞洲15日早盤交易時，日圓甚至一度貶至135.6，目前回升一點在135關卡上下游走。因為美國公債殖利率持續上揚，匯銀人士認為，日本政府若沒有實際作為或直接進場干涉，日圓下一步可能將測試140大關。

日圓表現如此疲弱，美日兩國貨幣政策則脫不了干係。

為了對抗大漲的通膨，聯準會於美東時間15日可能不只升息兩碼，而是3碼。倘若屬實，這將是聯準會自1994年以來，單次升息最多的一次。相反地，本周也將開會的日本央行，卻還是在大量買進債券來壓低殖利率。

富國銀行認為，日本央行近期應會有動作。如果日本央行決定放寬公債殖利率區間，或暗示未來會這樣操作的話，對日圓或將產生不好的重大影響。因此，只要現行的日本利率政策稍微翻轉一點，日圓匯價有可能就會大逆轉。

因為對日本央行持續實施壓低當地公債殖利率的方式不以為然，且沒有立場站不住腳，故這家歐洲大型的對沖基金BlueBay Asset Management，也押注日本央行將放棄現在的殖利率曲線政策。

用來衡量日圓波動程度的隱含波動率(IV)，現已來到自兩年前新冠病毒爆發以來的最高，因為全球經濟成長不確定加劇，以及日本央行嚴格執行殖利率曲線控制政策所致。

在全世界已開發國家中，只有日本還是持續大規模買債，至今不願量化緊縮。同時，日本央行也把日本公債殖利率壓得很低，試圖還是要以拚經濟為主。

即便日本央行現在有日圓續貶以及壓低殖利率的壓力，但外界預估，本周日本央行還是會維持超寬鬆利率政策不變。不過，萬一日圓匯價大幅貶值至140大關的話，有可能會產生變數。

自10日以來，市場大量拋售美國公債，擴大美日之間的利率差距。以過去3天來看，美國兩年期的商品就增加超過60個基本點至3.43%。由於日本可比較的標的物殖利率還是不到零，所以目前美日間的利差，也創2007年以來最大。

因此，聰明的投資人，當然是把現金大把大把轉移到美國。專家學者認為，若聯準會這次一次就升息3碼，強勢美元的地位會更加鞏固，就要看日本央行的睿智來決定日圓的走向。

匯銀人士也預估，日本央行若還是維持現行貨幣政策不變，日圓恐怕會被大量拋售。同時，日圓與美元匯價下一步就是來到140大關，很難說是兩三個月，還是兩三周會發生，因為這都是遲早的事情了。