主持天后徐熙娣（小S）昨(14)日歡度44歲生日，先前因她在節目裡聊具俊曄，引來前姊夫汪小菲不悅，問：「是不是今天藥又吃多了？」，小S則高EQ表示：「人之謗我也，與其能辯，不如能容；人之侮我也，與其能防，不如能化。」昨她曬出影片一度落淚痛哭，但下秒就收起眼淚，強調自己沒失態，更沒喝醉。

小S在影片中表示14日剛過44歲生日，她認為沒什麼特別的，因為她的心態還是一樣年輕，她強調不管過幾歲生日，她都會特別打給S媽，稍早媽媽接起電話便問她：「寶貝怎麼啦？」小S回說：「沒有啊！因為今天是我生日，我想跟妳說聲Thank you，謝謝妳把我生下來」，說到此小S便忍不住哽咽，忍住不崩潰爆哭。

小S透露生日當天打電話感謝S媽。（圖／翻攝自elephantdee IG）

小S分享說S媽反問：「我生下這麼孝順的女兒是妳嗎？」小S回：「當然就是啊」，小S此時語重心長說，雖然生日時大家都會把重心放在壽星本人，但別忘了感謝媽媽在這天把你生下來，讓你有了自己的生命，不管這段生命是好是壞。

說著說著小S又突然在鏡頭前大喊：「媽！I love you」，接著摀嘴崩潰爆哭，但下秒她就收起眼淚，嚴正強調：「我沒喝醉喔，我只是做效果而已」，接著她便點名後面的許老三，問她以後過生日會不會謝謝自己，許老三說當然會，但不肯在鏡頭前說給小S聽，還吐槽媽媽：「可是我不想演戲」，引來小S大翻白眼，而其他明星朋友也一一祝賀，青峰回：「感覺有洗頭」，戴資穎說：「S姐～生日快樂」，其他人則說：「生日快樂，手抱孩兒時，才知父母恩」、「很少人生日都會感謝養育自己的媽媽，只在乎自己要過怎樣的生日！妳好棒」、「看起來是素顏還是美到發光」。