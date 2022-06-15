嘉里大榮（2608）今日召開年度股東常會，會中通過配發1.65元現金股利。董事長沈宗桂指出，2021年是極具挑戰的一年，受到新冠疫情蔓延的衝擊與全球通膨的影響，造成各項營運成本上漲，包含油料與人力等成本上漲，坦言通膨壓力下，下半年物流運價有上漲壓力，估調幅不超過10％，也已向交通部提出申請。

沈宗桂指出，疫情將造成供應鏈改變，有些「小小企業」可能撐不下去，反觀大型企業會增加。對嘉里大榮來說，疫情造成人力衝擊的高峰已過，員工確診率約3％降至1％，所幸上半年是物流淡季，隨著客戶跟貨物量回籠，下半年營運應能追上，且看好後疫情時代人類生活起居改變，宅經濟電商會是倍數成長。

嘉里大榮2021年合併營收成長5.6％達130億元、稅後盈餘近14億元，每股稅後盈餘2.99元。過去這13年來，從2009年到2021年，嘉里大榮的年均複合成長率(CAGR)，營收的CAGR達7％、稅後淨利則約為12％。

沈宗桂表示，全球新冠肺炎疫情肆虐，人們生活型態及消費行為產生巨變，宅經濟電商貨量大增，大型平台通路的企業客戶亦有所增長。公司將著重冷鏈、醫藥及快遞的服務，以及加強落實一般路線物流的品質管控，以滿足客戶需求為重，依數據分析營運效益，維持成長的動能。

在後疫情時代、宅經濟蓬勃發展的局勢下，嘉里大榮繼續深耕於低溫冷鏈倉儲與配送以及都會快遞，同時鞏固好醫藥物流、高科技物流等專業特殊物流的服務力道，提供客戶所需。另一方面，持續加強成本管控，全面檢核過時的作業方式與設備器材，提升員工在職訓練，以求充分滿足電商物流中所必備的客製化服務需求。

嘉里大榮也持續推動企業永續發展，強化公司在「環境保護」、「社會責任」及「公司治理」ESG三大議題上的重視，配合淨零碳排政策，今年第2季更率先導入電動三輪車，具高積載率且因三輪系統運行安全平穩，市區巷弄配送也能穿梭自如，不管是在綠色運輸再生能源、或是最後一哩配送效率，預期能帶來效率提升、企業永續及淨零碳排的效益。