消息面：

1.美國民主黨參議院財務委員會主席Ron Wyden周二提議向油價大漲而獲利豐厚的美國石油企業課徵21%的附加稅和25%的庫藏股稅，但目前白宮內部尚未對此達成共識。

2.白宮新任新聞秘書Karine Jean-Pierre周二表示，拜登總統傾向取消部分川普時期對中國進口商品加徵的關稅，但內部討論仍在進行中。

3.美國勞工部公布，5月生產者物價指數（PPI）月增0.8%，雖高於4月的月增0.4%，但符合市場預期。5月PPI年漲10.8%，略低於4月與市場預估的年漲10.9%，但仍為連續第6個月超出10%。排除波動較劇烈的食品與能源價格後，5月核心PPI月增0.5%，略低於市場預估的月增0.6%，但高於4月的月增0.2%。此外，5月核心PPI年漲8.3%，低於4月與市場預估的年漲8.6%。上周五公布的5月消費者物價指數（CPI）年增8.6%，創下逾40年來最大的年通膨率。

4.高盛周二出具報告指出，該投銀所追蹤的避險基金連續第七日減持美股，上周五和本周一這兩個交易日的拋售規模即創下2008年4月來新高，反映在標普500指數跌入熊市之際，機構投資人正快速撤離股市。另高盛周二亦表示，升息75個基點更符合聯準會之前所提出將「迅速」把利率提高至中性水準的願望，為抑制通膨有必要採取限制性政策立場。

5.華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）旗下全球廣告和銷售團隊擬裁減3成員工，相當於1000人。

6.外媒報導加密貨幣交易平台Coinbase將裁員18%，相當於裁減近1100人，以應對即將到來的「加密貨幣寒冬」（crypto winter）。

7.美國能源部宣布再出售4500萬桶戰略儲油以抑制高漲的油價，交付時間為8月16日至9月30日，此為拜登總統先前宣布總計將釋出1.8億桶戰略儲油的一部分。

8.石油輸出國組織（OPEC）發布最新月報，維持今年原油需求每日成長336萬桶的預測不變，並預估第三季需求量將突破1億桶，全年平均需求量為1.0029億桶，亦即將恢復到2019年疫情爆發之前的水準。

9.周二紐約期油收跌2美元或1.65%，為每桶118.93美元，盤中一度站上3個月新高123.66美元。倫敦布蘭特期油收跌1.1美元或0.9%，為每桶121.17美元，盤中一度升至125.16美元，創下3月來新高。石油輸出國組織（OPEC）維持需求成長預測不變，但市場預期聯準會將在周三會後宣布升息75基點，以及沙烏地阿拉伯可能在美國施壓下提高原油產量，周二國際油價先漲後跌。外媒報導美國總統拜登將在下月出訪中東，期間將與沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面，市場預期屆時美國可能向沙國提出增產的請求。

10.投資人預期聯準會將採取更激進的緊縮政策，周二美國10年公債殖利率升至3.4980%，創下11年新高，盤中一度漲破3.5%大關，觸及3.501%。2年期債息躍升至3.4560%，創下2007年11月來新高。

11.市場對於聯準會本周將宣布升息75基點的預期高漲，美元連漲第二天，並再度刷新20年高點，周二ICE美元指數尾盤漲0.1%，報105.27，盤中最高升至105.32，創下2002年12月以來新高。日圓持平，報134.56兌一美元，仍然接近24年低點。加密貨幣反彈，比特幣目前漲4.38%，報22,148.80美元。

12.聯準會本周可能升息75個基點的預期帶動美元走高，周二國際金價持續下跌，紐約期金收跌18.3美元或1%，為每盎司1813.5美元，盤中一度跌至1806.4美元。其他貴金屬方面，7月白銀跌0.31，報每盎司20.95美元。7月白金跌21.60美元，報每盎司910.70美元。9月鈀金漲1.80美元，報每盎司1780.20美元。