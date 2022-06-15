一名人妻不慎摔壞老公心愛的航海王魯夫公仔，老公出了10題航海王相關試題，並表示若及格就會原諒她，如果不及格就要負責把它修好，她認為航海王她每一集都有追，因此相當有自信，豈料她看到試題竟然一題都答不出來，貼文曝光後，上千航海王鐵粉也被考倒，直呼「太難了」。

原PO昨（14）日於《爆料公社-匿名公社》指出，下午打掃時不慎摔壞老公的魯夫公仔，老公憤怒的同時，出了10題航海王試題說，「只要妳及格，我就原諒妳，若不及格，就要把它修好」，她聽完自信地直拍胸脯說「好啊！航海王我都有看，一定沒問題」。

原PO表示，她拿到老公出的試題瞬間傻眼，因為10題試題中，她沒有一題答得出來，題目如「海賊王和之國的間諜叫什麼」、「王下七武海又被稱為什麼」、「娜美二年後的三圍多少」、「革命軍如何稱呼羅賓」、「布魯克作為草帽海賊團成員，第一場戰鬥使用什麼招式」、「千陽號上的廚房冰箱密碼是多少」、「錦衛門怎麼稱呼羅賓的」、「娜美使用過的最強招式是哪一招」、「青雉的座右銘是什麼」、「喬巴曾用一萬貝里請魯夫吃了什麼東西」。

老公看她苦惱許久，最後公布答案，依序為傳次郎、政府的走狗、98 58 88、革命燈火、催眠曲輪舞、7326、花魁、幸福一擊、懶惰到極點的正義、水水糖。原PO也忍不住嘆，「只好乖乖花錢去修理魯夫了」。

貼文曝光，引發上千漫畫迷留言，「雖然航海王我都有看過，但我一題都答不出來」、「看到這些問題就認命的去修理吧」、「太難了吧！每集都看，我還是答不出來」、「老公真是海賊的鐵粉，佩服」、「我都有看，但也都真的沒去記這些東西」、「真的是鐵粉，只有第一題我會」。