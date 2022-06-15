民眾要如何對抗疫情，國民黨高雄市議員參選人白喬茵希望中央流行疫情指揮中心說清楚。（本報資料照片）

疫情嚴峻，不少民眾接連確診。國民黨高雄市議員參選人白喬茵15日在臉書貼文指出，楠梓某科技大廠的員工明明確診居隔7天後快篩仍呈陽性，公司還是強逼他上班，瞬間變成移動式生化武器。

貼文指出，這幾天因為小孩的老師同學接連確診，所以幼兒園停課，白喬茵也跟著在家當鹹妻糧母，暫停很多行程。14日晚間一名友人爆料，楠梓某科技大廠大剌剌地讓員工帶病毒長驅直入，明明確診居隔7天後快篩仍呈陽性，公司還是強逼他上班。

白喬茵指出，最近諸如此類的爭議不斷，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說7天後病毒趨近於零，所以中央沒有強制居隔期滿需快篩，就連台北市長柯文哲也自爆確診後就沒快篩，但就是有人因為接觸到七天後的陽性確診者導致感染，明明7天後還是不安全，為何CDC要對防疫措施如此鬆散？

之前很多民眾一度相信「無敵星星」，因為綠營大側翼黑糖葛格、民進黨立委都在到處造謠確診能免疫，變相幫確診民眾掌聲鼓勵，這行為真的是不識字兼沒衛生，把二度確診、三度確診者當空氣直接忽略。

白喬茵質疑：「到底快篩陽能不能出門」、「到底公司強逼確診員工上班有什麼罰則」、「密切接觸者0＋7如何落實」、「請問共存是要共存到何種地步」、「是與咳嗽喉嚨痛共存、還是與死亡共存」，最近身邊有一些長輩因為確診而離開，也不時聽到小孩確診併發腦炎，為人父母、做人子女，真的好想點一首歌給指揮中心：「你怎麼連話都說不清楚」。